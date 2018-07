Bamsemuseum har haft en meget rolig start

- Vi kunne godt tænkte os, at der kom flere besøgende, men vi ser efterhånden gengangere i caféen, og her til morgen (søndag, red.), stod der en familie og ventede ved lågen, fortæller Johnny Thorsen.

- Det har været meget stille, en rolig start, men vi hører det samme fra andre museer rundt omkring. Heller ikke de har det samme besøgstal, som de plejer at have. Når der er 30 graders varme, så er et museum nok ikke lige det første, man opsøger, siger Johnny Thorsen, der efter omstændighederne er optimistisk og glad for opstarten.

Museet åbnede den 20. maj efter to års forberedelser, men museet i det, der var Lego-familiens familiehjem i mange år, har ikke haft et stort besøgstal.

Vi har ikke så meget at sammenligne med, men vi vil gerne have flere besøgende. Indimellem skal vi også lige minde os selv om, at vi kun har fået åbent i to måneder. For os virker det som om, der er gået meget længere tid.

Mere synlige

Aktiviteterne, der har været på museet, har været en succes. For eksempel har de haft en sommerferieaktivitet for børn hver torsdag, og også en lille gruppe børn har overnattet på museet. Og der skal langt flere aktiviteter på banen for eksempel kommer der i august et begynderkursus i bamsesyning. Også i caféen skal lange torsdage udnyttes til musik og foredrag.

Bamsemuseet er til gengæld blevet fundet af bamseentusiaster i Europa, og flere er kommet langvejs fra - både Norge, Sverige, England og Tyskland.

Museet har nu fået lavet 50.000 flyers, hvoraf 10.000 er delt ud til tankstationer på motorveje og lignende. Også skiltene langs haven er blevet tydeliggjorte.

- De mange flyers har egentlig været meningen hele tiden, og der skal selvfølgelig heller ikke komme en skilteskov udenfor, men mange kan faktisk gå forbi uden at vide, at vi er her, påpeger Johnny Thorsen, der har fået mange positive tilbagemeldinger fra de besøgende.

- Mange siger, at de har fået et helt andet syn på bamser, end de havde, da de kom, og de synes i det hele taget, at det hele er meget gennemført og overskueligt, flot, lyst og luftigt.