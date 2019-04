Anker Frølund, familiefar med kolonihave, er træt af, at bestyrelsen ikke skrider ind overfor hærværk og tyveri i Grindsted Haveforening. Han opfordrer formand Kurt Karlsen til at tage sig af det.

Grindsted: For et år siden købte Helle og Anker Frølund en kolonihave i Grindsted i håbet om sammen med deres tre børn at have et fristed tæt på hjemmet i Ølgod. Nu er Anker Frølund så utilfreds med tingenes tilstand i Grindsted Kolonihaveforening, at han i et læserbrev opfordrer bestyrelsen til at træde tilbage, så nye kræfter kan komme til.

Legepladsen ved siden af familien Frølunds lille hus er bortset fra et bord-bænkesæt, en stor sandkasse og et lille legehus tømt for indhold.

- Allerede efter to måneder var legepladsen blevet ødelagt af hærværk. Her var et legetårn, her var gynger, og sandkassen var fuld af legesager, og alt virkede idyllisk, da vi kom. Nu er det hele væk. Jeg har sagt det til formanden flere gange og får intet svar, siger Anker Frølund.

Ifølge ham har kolonihaveforeningen også problemer med en gruppe store drenge, som tyranniserer de mindre børn, så de ikke tør være på legepladsen.

- Vil mine børn på legepladsen, så er jeg begyndt selv at sætte mig herover, så de kan være i fred, siger Anker Frølund, som gerne ville have haft bestyrelsens svar på, hvad man har tænkt sig at gøre ved sagen.

Ved generalforsamlingen i marts blev Anker Frølund valgt som 1. suppleant til bestyrelsen. Han fik dog ikke svar på, hvad bestyrelsen i øvrigt har tænkt sig at gøre ved de problemer, som han lige nu ser i haveforeningen.