Badegæster i Lalandia kan nu få streetfood

Restauranten i Aquadome er blevet fuldstændig ombygget, så gæsterne kan vælge mellem tre køkkener. Samtidig er der blevet plads til at skabe lidt ro om måltidet, hvis det er hvad familien ønsker.

Billund: Restauranten i Lalandia Aquadome har undergået en gennemgribende ombygning. Den nye restaurant, Food Court, er inspireret af den populære food hall-trend. Gæsterne kan derfor nu vælge mad fra tre forskellige internationale køkkener: Et italiensk, et amerikansk og ikke mindst et asiatisk, der matcher vandlandets tropestemning.

- Vi har ikke alene haft en ambition om at hæve spiseoplevelsen i vores Aquadome i forhold til udvalget, tilberedningen og præsentationen af selve maden, men også i forhold til selve rammerne for spisningen, hvor vi har arbejdet på at skabe nogle flere afskærmede områder, hvor familien kan trække sig lidt fra vandlandet, mens de nyder maden, fortæller administrerende direktør i Lalandia, Jan Harrit, i en pressemeddelelse.