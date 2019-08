Babysalmesang i Grindsted Kirke

Grindsted: Tirsdag den 27. august starter babysalmesang igen i Grindsted Kirke.

Hensigten med babysalmesang er at lade det lille barn og dets familie få del i denne fantastiske salmesang, som vi er beriget med i Danmark.

Babysalmesang danner ramme om hyggeligt samvær for babyer sammen med deres mor eller far, hvor barnet vugges, samtidig med at der synges og danses til både klassisk musik, nye såvel som gamle salmer og enkelte børnesange. Man både sidder ned, bevæger sig rundt i hele kirken og bruger blandt andet sæbebobler, rasleæg, tørklæder og forskellige instrumenter for at stimulere barnets sanser.

Der medvirker præst og organist i dele af forløbet.

Næste forløb starter den 27. august og foregår hver tirsdag til den 29. oktober og hver gang fra klokken 10.30.

Alle er velkomne, men forløbet er målrettet babyer i alderen tre til ni måneder. /BEK