BI fravælger nyt kultur- og fritidsråd

Billund Kommune: Noget tyder på, at interessen for Billund Kommunes nye kultur- og fritidsråd er begrænset. Ifølge JydskeVestkystens oplysninger er der på nuværende tidspunkt fem-seks personer og foreninger, der har meldt deres kandidatur til det nye råd. Fristen er på mandag.

En af kommunens største foreninger, Billund Idrætsforening med 2200 medlemmer, har besluttet ikke at stille med en kandidat til rådet.

- Vi har ikke en mand, vi kan sætte af til det. Skal vi være med i mere end det, vi allerede er, så vil vi gerne aflastes. Vi vil ikke belastes som forening, og det ser vi ud til at blive af det her råd. Man skal jo huske på, at alting skal foregå i vores fritid, siger formand Mads Bay.

Han lægger ikke skjul på, at det vigtigste for Billund Idrætsforening er at arbejde for at få en ny hal i Billund.

- Skulle jeg være med i det råd, ville den tid gå fra min tid til at arbejde for en ny hal i Billund. Som jeg ser det, skal rådet samle så mange forskellige interesser, at det ikke er interessant for os. For hvad der sker i en aftenskole i Grindsted, det er altså ikke hjerteblod for os, siger Mads Bay.

Heller ikke GGIF Håndbold vil være med:

- Vi bruger vores ressourcer på talentudviklingsprojektet. Det tror jeg kan flytte noget for vores unge mennesker og Campusområdet, siger formand Michael Steen-Andersen.