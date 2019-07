Avlscenter: Ny moderne avlsbygning til svin opført i Hejnsvig

På Trøllundgaard er der netop blevet opført en helt ny afprøvningsstald for avlsgrise. Udvidelsen har været nødvendig, da gården er blevet et avlscenter. Foto: Martin Ravn

På Gilbjerggaard i Hejnsvig er en nyopført afprøvningsstald for avlsgrise ved at være klar til at blive taget i brug. Den er opført med moderne teknologi, hvor grisene har gulvvarme, klimaanlæg og automatisk foderanlæg.

Hejnsvig: Midt i august bliver en ny avanceret afprøvningsstald for avlsgrise indviet på Gilbjerggaard i Hejnsvig. Gården hører under Trøllundgaard, og den nye stald er et resultat af, at Gilbjerggaard i 2018 blev godkendt til avlscenter. Det er det højeste, man kan opnå indenfor svineavl i Danmark. Godkendelsen betød, at en udvidelse var nødvendig, således at der er produktion af smågrise i de to eksisterende bygninger og avlsprøvning i den nye stald, der er på 2200 kvadratmeter. Den nye stald er spækket med den mest moderne teknologi, der findes på markedet. Det betyder blandt andet, at der er automatisk fodring af grisene. - Der er en sensor i hver foderautomat, så når de er tomme, kommer der nyt foder i, fortæller driftsleder René Steen Hansen, der er medejer af Trøllundgaard. Afprøvningsstaldens klimaanlæg styres af ventilationscomputere til alle rum. Der er desuden installeret gulvvarme og sprinkleranlæg. I alle sektioner er der indrettet aflastnings eller sygebokse. Bygningen er forsynet med en slags udslusningssrum, hvor lastbilerne kan bakke helt ind, så grisene er i tørvejr. - Hvis det regner, når grisene skal afhentes, er de næsten ikke til at få ud. Der er desuden plads til en dyrlæge også, fortæller René Steen Hansen.

Trøllundgaard Avlsbygningerne på Gilbjerggaard hører under Trøllundgaard i Hejnsvig.



På Gilbjerggaard er netop opført en 2200 kvadratmeter stor, ny og topmoderne avlsbygning, der indeholder klimastalde og afprøvningsstalde til svin.



Gilbjerggaard, Trøllundgaard og St. Trøgelsborg markedsføres under brandet Trøllundgaard.



Det er René Steen Hansen, Jens Christian Pedersen og familien Bigum, der ejer og driver produktionen, der udover avl også består af foderproduktion på 660 hektar jord.



Afsætningen af avlssvin varetages af DanBred P/S.

Den nye afprøvningsstald har er opført efter de nyeste standarder indenfor avl, og stalden er spækket med elektroniske systemer.

Styr på detaljerne Der er styr på hver eneste lille detalje ved hver enkelt avlsgris, der kommer ind i den nye afprøvningsstald, når de vejer seks-syv kilo. - Hver gris har et ID-nummer, som sidder i et elektronisk øremærke, hvor alle data på hver gris bliver registreret. De bliver vejet, når de kommer ind i afprøvningsstalden, og efter to måneder bliver de vejet igen. Grisene bliver også skannet, og der bliver taget DNA-prøver. Når vi har svar på alle de ting, så har vi et nyt avlsdyr, fortæller René Steen Hansen. De bedste grise bruger de selv på Trøllundgaard, mens de næstbedste avlsdyr bliver solgt til andre landmænd. - Halvdelen af vores årlige produktion på 24.000 avlsgrise bliver købt af danske landmænd. Vi har desuden eksport til Frankrig og arbejder stærkt på at komme ind på det asiatiske marked, fortæller René Steen Hansen. Foderet til grisene dyrkes også på Trøllundgaard, der råder over 650 hektar jord. På den måde har Trøllundgaard styr på alt, fra grisene bliver undfanget til de forlader staldene.