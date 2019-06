Grindsted: Lørdag den 22. juni står Besættelsessamling Grindsteds Venner bag et arrangement på Mødestedet i Grindsted, hvor man kan møde den 94-årige Arlette Andersen fra Fredericia, der overlevede koncentrationslejren Auschwitz.

Med sig har hun journalist Thomas Kvist Christiansen, der netop har udgivet en ny bog, der har været fem år undervejs. Bogen dokumenterer historien om et af de sidste vidner til nazisternes Holocaust, nemlig Arlette Andersen.

Bogen "Vi er for at dø", fortæller Arlette Andersens historie om at overleve års fangenskab og slippe levende ud af rædslerne i Holocaust.

- Vi skulle have haft besøg af Arlette Andersen i efteråret, men hun var så uheldig og falde og brække lårbenet. Så det var kun forfatteren der kom. Thomas Kvist Christiansen tilbød selv at komme, nu hvor Arlette Andersen er frisk, fortæller Kurt Nørgaard, der er formand for Besættelsessamlingen Grindsteds Venner.

Arlette Andersen vil på dagen signere bøger, og der er plads til 150 mennesker på Mødestedet, og man behøves ikke at være medlem af foreningen for at komme ind.

Det foregår mellem klokken 14.00 og klokken 16.00.