Asylpræst Birgitte Møldrup taler til forårsmøde i Grundtvigsk Forum

Billund: Onsdag den 7. marts kl. 19 indbyder Grundtvigsk Forum i Billund til forårsmøde i Å-fløjen i Billund Centret. Her vil asylpræst ved Haderslev Stift Birgitte Rosager Møldrup tale over emnet "Er folkekirken for flygtninge?". Emnet må siges at være meget aktuelt i betragtning af den offentlige debat om ghettodannelser og manglende integration. Kan folkekirken bidrage med noget for at fremme integrationen? Efter foredrag og kaffe/kage er der generalforsamling i Grundtvigsk Forum. /exp