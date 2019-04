70-årige Asbjørn Bach fra Billund blev for snart fire år siden morfar til Mazlum Mustafa på 27 år fra Syrien. De to er på udkig efter en elevplads indenfor handel og indkøb til Mazlum.

Billund: Asbjørn Bach, 70, fra Billund er blevet "morfar" uden selv at have børn. For snart fire år siden, da han var i færd med at drosle ned på sin egen virksomhed i Vejle, skulle tiden fyldes ud med noget andet, der var meningsfuldt.

Han kom med i projektet Morfar m/k i Vejle, der har som formål at hjælpe udfordrede unge i alderen fra 16 til 25 år, og her mødte han Mazlum Mustafa, der i dag er 27 år. Mazlum var netop kommet til Danmark fra Syrien for at bo sammen med sin familie, der var flygtet fra Afrin, Aleppo, i Syrien.

- Jeg har en forkærlighed for Mellemøsten. Jeg har rejst der en del i mit arbejdsliv blandt andet, da jeg var ansat ved Lego, fortæller Asbjørn Bach, der i Mazlum mødte en ung mand, der ville noget.

- Mazlum var meget fokuseret på, hvordan han hurtigt kunne lære sproget, og hvordan han kom til at lære kulturen at kende, fortæller Asbjørn Bach.

Mazlum sidder i Asbjørns dagligstue og nikker:

- Jeg var helt blind, anede ingenting. At lære Asbjørn at kende har gjort det meget nemmere for mig og åbnet nogle døre, siger han.