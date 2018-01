Arrangør af Grindsted Festuge: - Det bliver en vild lørdag

Grindsted: Når Grindsted Festuge i år runder ti år, bliver der råd til lidt mere festlighed. Unge- og kulturudvalget i Billund Kommune har valgt at efterkomme en ansøgning fra Jan Poulsen, Grindsted Musikforening, og Johnny Hansen, Grinsted Handelsstandsforening, makkerparret bag festugen. Der er dermed bevilget 55.000 kroner til den tiende udgave af Grindsted Festuge.

Med støtten på 55.000 kroner satser arrangørerne på at kunne styrke jubilæumsprogrammet.

Derudover er der udsigt til, at der kommer til at ske mere i denne festuge. Forleden var interesserede inviteret til møde, hvor man kunne byde ind med ideer, og det gik rigtig godt. Der er udsigt til, at flere vil være med til at stå for festugen, og der er udsigt til flere arrangementer:

- Der kom masser af ideer på bordet, og lykkes det, vi talte om der, er der udsigt til en vild lørdag i festugen, siger Jan Poulsen.

Lige nu vil han dog ikke afsløre, hvori det vilde består, da nogle af de nye medarrangører skal have foldet ideerne mere ud.