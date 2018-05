Arkitekt-studerende udstiller fremtidens skolemøbler i Billund

- Jeg tror, det er en stor hjælp for lærerne, at der er en retning, men jeg har lavet et rundt sæde, så man kan vende sig om, forklarer Magnus Lund.

Fleksible møbler

31-årige Gunilla Dueholm Persson har haft et helt andet fokus - hun har tænkt legen ind som et læringsredskab.

- Jeg har lavet en lille og let stol, som et barn selv kan flytte rundt på. Den kan højdejusteres og køres helt ned og mødes med den anden ende. Man kan også lægge den ned, forklarer Gunilla Duehold Persson, der selv er mor til et barn på syv år.

Hun tror, at fremtidens klasseværelse vil blive langt mere fleksibelt, og hvor det handler om at skabe et rum i rummet. Sædet er lavet af skummateriale, der gør, at barnet får mikrobevægelser ind, som styrker motorik og koncentration.

- Det har været et fedt projekt, fordi det ikke umiddelbart er noget, designverdenen har fokus på. Skolemøbler bliver tit gjort til noget kommercielt og kedeligt, men det er et spændende og komplekst område, fordi der er så mange hensyn til forskellige ting, siger Gunilla Dueholm Persson, der sammen med sine medstuderende var i Børnenes Hovedstad fredag for at præsentere deres møbler og fortælle om deres proces.