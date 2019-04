Arboristen Phillip er til træklatring, eventyr - og at finde sit eget ståsted

Phillip Hobbs er glad for at komme til Billund, hvor mange internationale borgere vælger at få hjælp til havens træer. Dagens opgave lyder på beskæring af ti små frugt- og æbletræer. Foto: Lise Nørgaard

33-årige Phillip Hobbs er arborist - han klatrer i træer og yder træpleje, beskæring og pasning, og han kommer ofte til Billund, hvor der er mange internationale kunder. Australieren vil desuden gerne hjælpe andre med at finde deres rette hylde i livet.

Billund: 33-årige Phillip Hobbs lærte at beskære træer af sin far, da han var 8-9 år gammel. Hans mor og far var sæsonarbejdere i plantager, og Phillip blev hjemmeundervist, og når skolearbejdet var slut, hjalp han sine forældre med at plukke frugt i sommerhalvåret og beskære frugttræer i vinterhalvåret. De levede som nomader og rejste fra gård til gård, hvor de typisk var fire måneder ad gangen, men Phillips Hobbs gør ikke bare, hvad han altid har gjort. Som 15-årig rejste han alene til New Zealand, hvor han cyklede rundt på sin mountainbike, og som 17-årig havde han læst om en anden 17-årig, der sejlede ud i verden, og så gjorde Phillip Hobbs det samme: købte en sejlbåd og sejlede 1000 kilometer på egen hånd. Tilbage i New Zealand mødte han en dansk pige, men selvom han har boet i Danmark i 15 år, er hans virksomhed, Din Australske Arborist, blot fire år gammel. For inden havde han sit eget online salgs- og markedsføringsfirma i seks år, men der skulle noget andet til for australieren: - Jeg elsker at klatre, jeg elsker at køre i bil, og jeg elsker at være udenfor i frisk luft, lyder det fra Phillip Hobbs, der savner down under, varmen, naturen og de store vidder, hvor man kan campere alle mulige steder. Dybt inde er han nemlig australier, men han er blevet i Danmark, selvom både ægteskab nummer et og to forliste: - Men nu har jeg fundet den rette, smiler Phillip Hobbs, der har tre drenge på 6, 8 og 11 år.

Phillip Hobbs Phillip Hobbs er uddannet fra Københavns Universitets Skovskole med alle relevante kurser indenfor træklatring, motorsav og nedfirings-teknikker. Han arbejder som forsikret med opgave, der indebærer træfældning, beskæring af træer, buske og hække og træpleje.Læs mere på hjemmesiden din-australske-arborist.dk og på bloggen: philliphobbs.nu/about-me

Phillip Hobbs arbejder sammen med træets biologi. Kraften og saften skal blive i kronen, der sagtens kan holdes, så man stadig kan nå æblerne. Foto: Lise Nørgaard

En hel videnskab Australieren har også fundet sin rette hylde som arborist. Han beskærer træer - store og små, og det er lige nu, det sker. - Jeg arbejder sammen med træets biologi og kundens ønsker. Jeg topkapper aldrig et træ, men klipper så kraften forbliver i kronen - på de helt store træer laver jeg aldrig et snit på mere end ti centimeter, siger Phillip Hobbs, som kører i det østjyske, men han kommer ofte til Billund, fordi det internationale miljø værdisætter hans arbejde. - Især englændere er interesserede måske fordi det har været en tradition i England, siger Phillip Hobbs, der anerkender, at mange ikke forstår vigtigheden af at bruge en specialist. - Nogle tror, at man bare skal hakke løs, men faktisk er det en helt videnskab at passe på træerne, forklarer Phillip Hobbs, der også har arbejdet for større virksomheder: - Det ser ikke pænt ud foran en virksomhed, hvis træerne pludselig kradser i bygningen, og det ser heller ikke pænt ud, hvis grenene bare bliver hakket af - og slet ikke på billeder af virksomheden, der skaber image og brand, siger Phillip Hobbs.

Først fjernes grenen - og derefter saver Phillip Hobbs nogle få milimeter af. det gør, at træet heler bedre. Foto: Lise Nørgaard

Skulle forlade landet Phillip Hobbs har arbejdet med fotografvirksomhed i Aarhus og været chef for 40 indere, men først sidste år i februar fik han permanent opholdstilladelse i Danmark, og det har taget hårdt på Phillip Hobbs og hans familierelationer. - Syv dage inden termin for min yngste søn mødte politiet op i vores lejlighed i Vejle og annoncerede, at jeg skulle forlade landet inden syv dage, fortæller Phillips Hobbs, der skulle have sin opholdstilladelse fornyet hver 3. måned. - Det har været rigtigt svært, for man kan ikke købe eller eje noget. Alting er et pengespørgsmål, for hvis man skal rejse, er det den anden part, der står tilbage med det hele, forklarer Phillip Hobbs, der på et tidspunkt fik hjælp fra en journalist, han kendte. - Pudsigt nok fik jeg en halv time efter pludselig lov til at blive her i fem år, konstaterer Phillip Hobbs, der har været ramt af voldsom stress - men med hjælp fra en canadisk coach er han nu godt på vej igen. - Jeg har fundet tilbage til mig selv, og jeg lever det liv, jeg gerne vil - og lærer mine børn, hvordan man tænder ild med birkbark og klarer sig i naturen, forklarer Phillip Hobbs. Således arbejder Phillip Hobbs tre dage om ugen, og resten af ugen har han tilegnet sin egen coaching-virksomhed, Live of your passion (liv af din passion, red.).

Tangen er kommet med fra New Zealand. Den lægger godt i hånden. Foto: Lise Nørgaard

Phillip Hobbs saver ikke grenene lige igennem, men knækker dem let og retter bagefter til. Det giver det bedste resultat og holder træet stærkt og sundt. Foto: Lise Nørgaard

Phillip Hobbs' bil ligner én, der kommer direkte fra Australien. Det gør den dog ikke, men han nyder at køre i den. Foto: Lise Nørgaard

Som barn arbejdede Phillip Hobbs på akkord. Det lærte ham hurtighed, men det er ikke det, der er vigtigst i dag. Foto: Lise Nørgaard