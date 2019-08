Appel efter nyt knækket træ i Billund: Stop hærværket

Billund: Det skete for en måned siden, og det er netop sket igen: Et af de nyplantede træer på Lillevang i Billund er blevet udsat for hærværk og knækket midt over.

Det var de ansatte i Billund Kommunes Park og Vej-afdeling, som opdagede det knækkede træ efter weekenden, og det får nu Park og Vej til at komme med en appel til de ukendte hærværksmænd:

- Da et af træerne blev knækket for en måned siden, tænkte jeg: "Nå, okay, det er lidt midt i studentertiden". Men nu er det sket igen i weekenden, og vi skulle nødig ud i, at alle træer bliver knækket. Vi har lige plantet nye træer i efteråret, siger Louise Lindtofte Skjærbæk, gruppeleder for Vej og Park i Billund.