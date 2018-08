Grindsted: Grindsted Apotek går nu ind i Cykling uden alder, det landsdækkende initiativ, som sender ældre plejehjemsbeboere på rickshawture ud i landskabet. To-tre timer hver uge vil nogle af medarbejderne på apoteket bruge arbejdstid på at tage på tur med de ældre. Det er Grindsted Apotek den første virksomhed i Billund Kommune, der gør. Et tilsvarende initiativ findes kun i København.

- Vi vil gerne prøve at træde nogle nye fodspor, for vi ser en idé i, at vi kommer til at lære plejehjemmene bedre at kende i stedet for bare at aflevere medicin til dem. Vi lærer deres dagligdag at kende, og det, tror jeg, vil lette nogle af hverdagens rutiner, siger apoteker Lene Brandstrup.

Hun understreger, at initiativet er helt frivilligt for de fire medarbejdere, som går ind i det.

- Det er jo en win-win-situation. Vi får motion, og de ældre får en oplevelse. Samtidig kan vi tage et socialt ansvar, og det giver mening for os at gøre det på den her måde, siger hun.