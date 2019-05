Apoteket åbner afdeling i Kvickly i Grindsted til november

Til november bliver der indrettet et nyt apotek hos Kvickly i Grindsted. Det er en filial af Grindsted Apotek, som dog får eget navn, Lyngapoteket.

Varehuschef hos Kvickly i Grindsted, Jasmin Ticevic fortæller, at Coop har kørt test med det nye koncept i fire varehuse.

Det nye apotek er resultatet af en aftale, der er indgået mellem apotekerkæden Apotekeren, som Grindsted Apotek er en del af, og Coop som betyder, at en række Kvickly-varehuse i Danmark får eget apotek. Kvickly i Grindsted bliver det andet varehus i landet, der får en apoteker-butik.

Det nye apotek er en filial af Grindsted Apotek, og det bliver indrettet på et 89 kvadratmeter stort areal.

Det kommer til at ligge i Kvickly i Vestergade og apoteket bliver placeret på højre side ved indgangen til varehuset - efter postafdelingen.

Grindsted: Den 1. november får Grindsted et nyt apotek, Lyngapoteket.

Lyngapoteket åbner i Kvickly i Grindsted den 1. november.Det er en filial af Grindsted Apotek og bliver en apoteker-butik, som i de kommende år vil åbne i en række Kvickly-varehuse. Lyngapoteket får to medarbejdere fra Grindsted Apotek, og det bliver Birgit Mølsted, der skal stå for filialen. Det er Grindsted Apotek, der står for den økonomiske del af etableringen og driften af det nye apotek. Firmaet 2LP Retail Furniture i Aulum skal stå for opbygningen af det nye apotek.

To medarbejdere

Heller ikke apoteker Lene Brandstrup var i tvivl, da hun fik tilbudet fra apotekerkæden.

- Det giver god mening at yde en god service overfor kunderne, mens de alligevel er i Kvickly for at klare de daglige indkøb, siger Lene Brandstrup.

Det bliver Birgit Mølsted, der kommer til at styre byggeriet af det nye apotek, og også hende, der skal stå for apoteket, hvor der vil være to medarbejdere. Det er nogle, som kunderne kender i forvejen fra Grindsted Apotek.

- Vi får stort set de samme artikler, som på Apotekertorvet, men de hylder, vi får, er nemmere at gå til. Vi ser på kundernes behov, men udbuddet bliver bedre eksponeret i det nye apotek. Og recepter bliver ikke noget problem. Dem kan alle apoteker trække ned fra en fælles server, siger Lene Brandstrup.