Politiet modtager færre anmeldelser om indbrud end for bare få år siden. En af forklaringerne er, at de kriminelle i stedet går andre veje.

- En af dem er, at kriminalitetsformerne er skiftet, så der i dag bliver begået mere kriminalitet på internettet. Så berigelsen sker i dag mindre ved indbrud, men i højere grad ved, at man bedrager på internettet, siger han.

Billund Kommune: Det sker alt for ofte, at en beboer kommer hjem og konstaterer, at der har været besøg af ubudne gæster. Noget tyder dog på, at antallet af indbrud i private beboelser bliver færre.

Høj prioritering

Anmeldelser om indbrud er noget af det, som politiet hver eneste dag modtager en masse af. Selvom nogle sikkert synes, at det i alt for få tilfælde lykkes ordensmagten at få fingrene i dem, der står bag indbruddene, forsikrer Frede Nissen, at det er et område, der internt i politiet bliver prioriteret meget højt.

- Vi ser meget alvorligt på indbrudskriminalitet. Vi rykker ud til alle indbrud, og vi gør alt for at få dem opklaret. For ét indbrud er ét for mange, siger Frede Nissen, der også selv har haft indbrud i sit eget hjem og ved den lejlighed oplevede, at det værste ikke er, at tyven er løbet med nogle materielle ting - de kan trods alt erstattes - men i stedet følelsen af, at en fremmed og ukendt har brudt ens private intimsfære.

En ting, der til gengæld er umulig at sige noget om, er, hvem der typisk står bag de indbrud, der finder sted i private hjem.

- Der er ikke noget typisk billede af en indbrudstyv. Der er mange forskellige typer, og vi har set dem alle sammen gennem tiden, siger Frede Nissen.