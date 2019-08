Både Anni Mathiesen (V) og Troels Ravn (S) vil skubbe til det politiske system for at få undersøgt sagsbehandlingen i SIRI. De beklager, at unge danskere med udenlandske ægtefæller ikke kan få lov at bo i Danmark, man kan ikke love, at 24-årsreglen og tilknytningskrav bliver opblædt.

- Kærlighed kender ingen grænser, men der er desværre rigtig mange eksempler på, at den ikke holder i Danmark, siger Troels Ravn, der kalder det synd og skam for de unge - men også for samfundet - for de unge, der bliver ramt, vil netop gerne bidrage.

Han mener alligevel, at det er helt forrykt, at unge ikke kan rejse i en international verden og vende hjem med deres livs kærlighed.

- Reglerne er lavet for at undgå tvangsægteskaber, og jeg kan ikke love, at vi kommer til at ændre på dem, siger Anni Mathiesen.

Det skærer de to lokale folketingspolitikere, Anni Mathiesen (V) og Troels Ravn (S), i hjertet, men samtidig understreger de, at det bliver svært at lave om på.

Det rammer også hårdt i den internationale by Billund, som JydskeVestkysten har givet to eksempler på i de seneste dage.

SIRI indgår hvert år en mål- og resultatplan med Udlændinge- og Integrationsministeriet. Kontrakten indeholder nogle udvalgte målbare aktiviteter for kerneområderne, der vil være i fokus for styrelsens indsats det pågældende år. SIRI er - sammen med Udlændingestyrelsen - ansvarlig for at behandle ansøgninger om opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, dvs. statsborgere i et land uden for Norden og EU/EØS, som skal have en opholdstilladelse for at opholde sig i Danmark. Dertil varetager styrelsen blandt andet integrationsopgaver i kommunen, danskundervisning og prøver for udlændinge.

Umenneskeligt system

Politikerne vil dog straks skubbe til det politiske system for at få kigget nærmere på sagsbehandlingen i SIRI - Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Her har Anni Matthiesen allerede været helt nede i Oliver Rask Schmahl og hans canadiske kones sag, da familien bad om hendes hjælp.

- Jeg kender sagen rigtig godt, og den går helt ind i hjertekulen, for det kunne både være dit og mit barn, der stod i denne her situation, siger Anni Mathiesen, der medgiver, at de unge mennesker er blevet behandlet rigtig dårligt i det offentlige system - hvor det har været svært at få et simpelt svar og ikke mindst korrekt vejledning.

- Systemet virker så stift og umenneskeligt, at det er helt uhyggeligt. Det kan ikke være rigtigt, at et offentligt system ikke er for borgerne - det skal det være uanset om det gælder rådhuset i Billund eller en styrelse, siger hun, der vil tage fat Venstres ordfører på området for at få set på styrelsens sagsbehandling og vejledning.

Troels Ravn vil tage fat i integrations- og udlændingeministeren for at få undersøgt styrelsens bearbejdning af sagerne.

Begge er de kede af, at unge, som er stærkt eftertragtet arbejdskraft i Danmark, må vælge at flytte til Tyskland og Sverige for at kunne være sammen med deres ægtefælle.

- Et eller andet sted står der "dum i nakken" på os, for vi presser veluddannede, unge mennesker til uddannelse og job i udlandet, og hvis de bliver taget godt imod der, hvorfor så vende tilbage?, siger Troels Ravn retorisk.