Anni Matthiesen stormer ind i Folketinget med 11.308 stemmer

Billund Kommune: Billund Kommune bliver igen repræsenteret af Anni Matthiesen fra Venstre i den kommende valgperiode.

Det ligger klart, efter at de personlige stemmer er talt op.

Her stormer Anni Matthiesen (V) fra Stenderup-Krogager frem og ender på 11.308. Det er en fremgang på over 3000 stemmer i forhold til valget for fire år siden. Dengang fik Anni Matthisen partiets sidste mandat i kredsen, men i år bliver hun næststørste stemmesluger på Venstres liste i Sydjyllands Storkreds, hvor hun overgår prominente navne som Hans Christian Schmidt og Eva Kjer Hansen. Kun sundhedsminister Ellen Trane Nørby overgår Anni Matthiesen i stemmetal.

- Det er kanon. Det er et stærkt mandat at tage med sig ind på Christiansborg. Jeg kan mærke det allerede nu, at man bliver løftet af det. Alle lægger mærke til, at man har en stærk valgkreds, men for den sags skyld også, at man har gjort et stykke arbejde, der har sikret, at jeg har fået al den opbakning, siger Anni Matthiesen, der er rigtig stolt over at have sikret fremgang i en kreds, hvor der også stillede tre Venstre-ministre op.