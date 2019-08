Anni Matthiesen rykker tættere på magten i Venstre

- Når man selv er med i regering, styrer man landet ad den vej. Nu er vi i opposition, og så bliver det i gruppeledelsen, at vi skal præge tingene: For eksempel i spørgsmålet om, hvor Venstre er rent politik. Også i forhold til at skabe ro i folketingsgruppen, og der er også en opgave, som hedder at få samlet blå blok. De retninger er man med til at stikke ud, når man sidder i gruppeledelsen. På den måde får man mere indflydelse, end når vi sidder i regering, hvor det er statsministeren og regeringen, der først og fremmest lægger linjen - selvfølgelig i samarbejde med gruppeledelsen, men nu er det udelukkende gruppeledelsen, der sidder med ansvaret. Nu sidder man direkte sammen med Kristian (Jensen, red. ), Lars (Løkke Rasmussen, red. ) og Jakob Ellemann (Jensen, red. ) ugentligt - og i øjeblikket dagligt og er derfor med til at præge tingene, siger Anni Matthiesen, der ved valget i juni scorede imponerende 11.308 personlige stemmer og derfor stormede ind i Folketinget.

Det er egentlig et genvalg, for Anni Matthiesen sad også i ledelsen i forrige valgperiode, men da Venstre ikke længere sidder på regeringsmagten, er ledelsen nu partiets øverste politiske magtcentrum.

Mandag konstituerede Venstre sig, og her kunne Anni Matthiesen fra Stenderup-Krogager glæde sig over, at partifællerne valgte hende som medlem af Venstres gruppeledelse.

Håber på ordførerskab

En af opgaverne for Anni Matthiesen i øjeblikket er sammen med gruppeledelsen at lægge kabalen for ordførerposterne i Venstre.

Venstres folketingsgruppe er blevet større end i sidste valgperiode, og da man ikke længere er i regeringen og har ministerposter, er der endnu større kamp om de poster. Selvom Anni Matthiesen har fået en post i gruppeledelsen, håber hun også på at få en ordførerpost.

- Vi er blevet begavet med flere talenter, som også forventer at få noget, og det gør, at det kan blive nødvendigt at dele ordførerskaber, men jeg satser da stadig på at få et ordførerskab, siger hun.

På hendes ønskeliste står især ordførerskab for undervisning - eller som minimum medlemskab af Folketingets undervisningsudvalg.

- Jeg håber at få et eller andet med undervisning at gøre. Jeg ved, at det har betydning for min valgkreds. Grindsted om nogen har brug for, at der er nogen på Christiansborg, som kæmper yderområdernes kamp i forhold til ungdomsuddannelser. Troels Ravn (det socialdemokratiske folketingsmedlem fra Vejenkredsen, red.) fik jo ikke med undervisning at gøre, og derfor er det vigtigt, at vi har en fra vores område, der kan lytte til Grindsted Gymnasiums og Erhvervsgymnasiet Grindsteds problemstillinger og være med til at påvirke, når vi skal diskutere blandt andet taxametertilskud, siger Anni Matthiesen, som også har landbrug & fødevarer eller landdistrikter på sin liste.

Fordelingen af ordførerposterne bliver meldt ud på Venstres sommergruppemøde, der finder sted torsdag til lørdag.