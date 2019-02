Anni Matthiesen er med i jagten på mårhunde

Stenderup-Krogager: Er det rigtigt, at mårhunden kan spille død? At den klarer sig fint alle vegne på land og i vand? Og at den er godt i gang med at rydde alt liv omkring sig? Disse og andre spørgsmål fik folketingsmedlem Anni Matthiesen svar på, da hun havde besøg af Jakob Arnbjerg og Karsten Klint fra Mårhundebanden Øst for Varde. De var kommet for at sætte en fælde op i bunden af Anni Mathiesens store have i Stenderup-Krogager.

Og svarene på de tre spørgsmål var "Ja".

- En mårhund er ikke død, før man har set, at der er hul igennem den. Den er ekstremt god til at spille død. Den kan ikke kravle i træer, men ellers bevæger den sig overalt. Den æder alt fra rålam og ned: Æg, fisk, padder, snegle, biller, fugle, harer med mere, forklarede Karsten Klint.

I hans mårhundebande har de sat cirka 50 fælder op og fik sidste år nedlagt 146 mårhunde - nogle blev fanget, andre skudt og enkelte dræbt i trafikken.