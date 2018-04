Anne fra Sdr. Omme Skole skal til finalen i højtoplæsning

Billund: I hele Syddanmark dyster børn og unge på folkebibliotekerne i højtlæsning. Formålet er at sætte fokus på læsning og det at være god til at læse højt for andre. Kvartfinalerne blev i marts afholdt på de skoler i Billund Kommune, som havde tilmeldt sig konkurrencen. Semifinalen blev holdt i Magion forleden, og her løb Anne Østergaard fra Sdr. Omme Skole med dommernes stemmer. Det betyder, at Anne skal i finalen, som afholdes på Vejle Bibliotek den 13. april. Her skal hun dyste i oplæsning mod elever fra Aabenraa, Middelfart, Vejen og Vejle, og præmien er igen en kagemand til hele klassen og 1000 kr. til klassekassen. /exp