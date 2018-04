Anna og Iver vil godt til byen

Grindsted: Med over 90 på venteliste og stor interesse for onsdagens rejsegilde tyder alt på, at de nye lejligheder i Skolegade bliver revet væk. Mange interesserede troppede op og brugte tiden inden de officielle taler - og pølsevognen - på at studere det faktaark, som var udarbejdet til lejligheden.

- Næææ, man må have hund, lød det fra en, mens andre hæftede sig ved, at man som beboer i Skolegade også kan bruge gæsteværelset i det nye fælleshus i Vestergade.

Anna og Iver Baunsgaard fra Stenderup-Krogager nåede ikke at få en af lejlighederne i Vestergade, så de var på pletten ved rejsegildet.

- Vi skal da have en af de store lejligheder, for der skal være god plads til børn og børnebørn, mente Iver Baunsgaard, som snart runder 87 år.

- Vi har sådan et dejligt lille hus, men det kniber at holde haven, og børnene siger også, at vi skal se at få flyttet, mens vi er to, supplerede hans kone.