Anna-Louise blev selvstændig - og fik tid til sig selv

Grindsted: For Anna-Louise Risager var det en drøm, der gik i opfyldelse, da hun for halvandet år siden blev selvstændig med sit firma Familiens Konsulent. I en årrække havde hun været familiekonsulent i en kommune og før det var hun i skoleverdenen, hvor hun hjalp børn, der havde brug for ekstra hjælp.

- Jeg tror, jeg havde lyst til at prøve noget andet. Jeg oplevede, at kommunen indkøbte ekstern hjælp, og så tænkte jeg, at de lige så godt kunne købe mig, for de kendte mig jo og vidste, hvad jeg stod for, forklarer Anna-Louise Risager, der også oplevede, at man skulle yde mere og mere inden for sammen tidsramme.

- Det er konflikten et godt billede på, konstaterer Anna-Louise Risager, der nyder friheden i sit nye arbejdsliv - at hun selv kan jongere med tid og opgaver, hvilket har betydet, at hun har kunnet prioritere andre ting i livet som selvstændig.

- Jeg har prioriteret at passe på mig selv og har været i motionscenter. Det har betydet, at jeg har tabt mig meget og fået ny energi, fortæller Anna-Louise Risager, der synes, det var svært at få selvomsorgen klemt ind som kommunalt ansat.