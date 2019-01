Billund: Fredag 18. januar fejrer Ann Ursula Anov 25 års jubilæum i Legoland Billund. Hun begyndte officielt karrieren i 1985 i lædershoppen, som dengang var en del af westernbyen. Endnu tidligere hjalp hun med at hente hestene ind fra marken og sørge for, at hestene var klar til en ny dag i Legoland. Hendes store fritidsinteresse er også heste.

Hun har desuden været i informationen, hvor hun skulle sælge billetter. I en årrække var der både tid til at arbejde i Legoland og tid til at tage uddannelsen som bygningsingeniør med speciale i miljø. Da uddannelsen var i hus i 1995, fortsatte Ann Ursula Anov i Legoland. Passionen for at optimere processer resulterede i, at hun i 1997 fik ansvaret for billetsystemet og var med til at udvikle nye måder at håndtere betaling på i hele parken. Det arbejder hun stadig med den dag i dag

Ann Ursula Anovs 25 års jubilæum bliver fejret med en åben reception fredag 18. januar kl. 11 i restaurant Pirate Ship på Hotel Legoland.