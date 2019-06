Anlægsfest gik over al forventning: - Vi håber, flere vil være med

Da Anlæggets Venner onsdag inviterede til grundlovsfest i anlægget i Grindsted, strømmede folk til - for at købe is, høre musik, få en øl og bare nyde en dansk sommerdag. Nu vil vennerne arbejde videre for anlægget.

Tanker om legeplads

Ideen til festen opstod på Facebook. Her var et opslag om, at talerstolen i anlægget i år kunne fejre 100 års jubilæum. Anni skrev, at hvis nogen var med på at markere jubilæet, var hun med, og så var kimen lagt til den nye gruppe.

Når medlemmerne i den lille forening mødes igen, vil de evaluere på arrangementet og finde deres næste skridt.

- Vi vil fortsætte med at søge støttemedlemmer, og vi vil også rigtig gerne udvide vores bestyrelse, så vi kan komme i gang med arbejdet og måske få lavet en legeplads, lyder det fra Anni Guldager.

- Vi er kun tre her fra Grindsted og to fra Aarhus og Vangede i Storkøbenhavn. De er gamle Grindsted-borgere, der også har gode barndomsminder fra anlægget, og som ønsker, at der skal ske noget igen, forklarer Anni Guldager.

Der venter også samarbejde med det kommunale system, da vennerne ønsker, at vedligehold skal være en kommunal opgave.