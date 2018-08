Ankestyrelse om Grenevej-sag: Forkert at sende politiker uden for døren

Billund Kommune: Det var forkert, da byrådsmedlem Ulrich Kristensen (dengang V) i februar 2017 af sine kolleger blev erklæret inhabil og dermed sendt uden for døren, mens byrådet behandlede sagen om udvidelsen af Grenevej. Det har Ankestyrelsen nu slået fast over for Billund Kommune.

Det blev i 2016 besluttet at udvide Grenevej til en bredde på 7,5 meter samt at bygge en dobbeltrettet cykelsti.Beslutningen førte til protester fra beboerne på Lillevang langs Grenevej, da en større vej med mere trafik uundgåeligt vil føre til mere støj. Beboerne har derfor udtrykt ønske om, at Grenevej i forbindelse med udvidelsen bliver belagt med støjdæmpende asfalt, hvilket Billund Kommune har accepteret. Der er afsat 19 millioner kroner til udvidelsen af Grenevej.

Skal ikke gå om

Det var et enigt byråd, der i februar 2017 erklærede Ulrich Kristensen inhabil. Det skete på baggrund af en konkret vurdering fra kommunens jurist, som mente, at Ulrich Kristensen på baggrund af sin involvering i sagen var inhabil. Den beslutning ankede han omgående til Ankestyrelsen, der efter en meget lang behandlingstid er nået frem til, at det var en forkert beslutning. Det får dog ikke Ulrich Kristensen til at anmode om, at hele sagen skal gå om.

Den radikale politiker, der pr. 1. september træder ud af byrådet, er dog ærgerlig over, at han undervejs i forløbet ikke har haft mulighed for at fremføre sine synspunkter i sagen.

- Grenevej skal udvides, og det skulle den have været for længe siden. Der er bare nogle forhold omkring cykelstien, som er skudt langt over målet. De penge kunne have gjort gavn andre steder, siger Ulrich Kristensen.

- Det er til tider svært at finde penge. Når man så kan anvise, hvor der kan findes 3-5 millioner kroner, som kunne bruges bedre et andet sted, er det frustrerende, at folk ikke er mere lydhøre, tilføjer han.

Byrådet har afsat 19 millioner kroner til udvidelsen af Grenevej.