Billund: Anette Rasmussen, Vejle, kan fredag 31. august fejre 25-års jubilæum i Lego Koncernen. Anette Rasmussen blev i september 1993 ansat i LEGO Engineering som værktøjskonstruktør. Alle 25 år har Anette været i LEGO Engineering.

I 2006 tog hun en projektlederuddannelse og blev i 2007 proces- og kvalitetskoordinator. I 2010 begyndte det store udland at trække og Anette arbejdede ud mod leverandørerne for at sikre kvaliteten på de leverede forme.

Anette er en meget vellidt kollega, der har let til smil og en god portion humor. Anette er direkte i sin omgangsform - det du ser, er det du får.

