Andrea blev gæst nummer 20.000 i Mini Chef

En gæst og hendes familie fik fredag en noget speciel oplevelse i familierestauranten Mini Chef i Lego House. 12-årige Andrea Momsen Bertelsen var nemlig gæst nummer 20.000 i restaurantens levetid.

Billund: For familien Momsen Bertelsen blev fredagens tur i Lego House en smule anderledes end sædvanligt. Efter at have været igennem oplevelseszonerne skulle familien spise frokost på familierestauranten Mini Chef, og her blev den ældste af familiens fire børn, Andrea, gæst nummer 20.000 i familierestauranten i de godt fire en halv måned, den har været åben. I Mini Chef bygger gæsterne deres madbestilling i legoklodser og får efterfølgende maden serveret i en stor legoklods. Andrea Momsen Bertelsen fik dog en stor guldklods i stedet, og der gik lige et øjeblik, inden det gik op for hende, hvad der foregik. - Jeg troede, det var noget, alle fik, men så kom al konfettien, og så kunne jeg godt, at jeg havde vundet et eller andet, sagde Andrea Momsen Bertelsen.

Spisesteder i Lego House I Lego House er der tre spisesteder: En café, familierestauranten Mini Chef samt gourmetrestauranten Le Gourmet.



Mini Chef har plads til cirka 150 gæster indenfor, mens der om sommeren kan sidde yderligere 80 personer udenfor. I familierestauranten skal gæsterne bygge deres madbestilling i legoklodser, hvorefter en robot serverer maden - naturligvis i en stor legoklods.

Stor oplevelse Det var i anledningen af Andrea Momsen Bertelsens lillebror, Johans, 10 års fødselsdag, at familien, som kommer fra Brørup, havde taget turen til Billund for at besøge Lego House. Et sted, hvor de ikke tidligere har været, men som gjorde et stort indtryk. - Det er mega fantastisk og en stor oplevelse. Jeg har aldrig før set så meget Lego, jo måske i Legoland, men det er fantastisk bare at kunne bygge så meget, fortalte Andrea Momsen Bertelsen, mens hun ventede på at kunne sætte tænderne i det kyllingelår og de pomfritter, hun havde bestilt.