Krogager: Den 81-årige kvinde, som døde mandag eftermiddag i en trafikulykke på Tingvejen ved Krogager skal obduceres.

Det oplyser vagthavende ved Sydøstjyllands Politi tirsdag eftermiddag.

Formålet er at finde en dødsårsag og er et led i efterforskningen af sagen. Det er dog ganske normal procedure ved trafikulykker.

- Når folk dør under sådan omstændigheder, vil vi gerne klarlægge, hvad folk er døde af: Er det ydre omstændigheder, altså færdselsuheldet, eller har hun fået hjertestop eller andet. Det er ganske normalt. Er det helt klart, hvad folk er døde af - det som vi kalder kvæstelser uforeneligt med liv - laver vi bare et ligsyn, men her er det ikke bare lige muligt at sige, hvad dødsårsagen er, og derfor obducerer man, fortæller vagthavende ved Sydøstjyllands Politi.

Har det indflydelse på et eventuelt retsligt efterspil?

- Nej, fordi kvinden er død uanset dødsårsagen.

Ulykken skete kort efter klokken 16 på Tingvejen ved Krogager. Her holdt en bus ind til siden for at samle passagerer op. En bagvedkørende autocamper stoppede bag bussen, og en ambulance, som kørte sygetransport med en 81-årig patient fra Rødding, kørte op bag i autocamperen.

Ulykken medførte stor kø på Tingvejen, som er hovedvejen mellem Grindsted og Esbjerg, og i de efterfølgende timer var vejen spærret i begge retninger indtil først på aftenen.