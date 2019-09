Alternativ arbejdsdag: 3800 medarbejdere legede med Lego-klodser

Kristian Grarup og Per Guldager er med 11 og 28 års ancienitet et par erfarne medarbejdere hos Lego. De er begge store tilhængere af Lego Play Day, hvor de får mulighed for at møde deres kolleger på en lidt anden måde. Foto: Alex Hermann

3800 Lego-medarbejdere valfartede fredag til det grønne område mellem Kornmarken og Vejlevej. Her foregik deres noget alternative arbejdsdag med at lege.

Billund: - I dag laver vi det, som alle andre tror, man laver hver dag, når man arbejder på Lego. Per Guldager, Kristian Grarup og deres mange kolleger på Lego møder tit den samme fordom: Arbejder du på Lego? Så leger du vel bare med legoklodser hele dagen? Det gør de nu ikke. Altså lige bortset fra fredag. Her besluttede Lego nemlig at suspendere arbejdsdagen for de cirka 17.000 medarbejdere, som over hele verden er ansat i den store koncern. I stedet blev de alle inviteret til Lego Play Day, hvor eneste formål var at lege. I Billund foregik det i det store område mellem Kornmarken og Vejlevej, hvor omkring 3800 Lego-ansatte brugte arbejdsdagen på en noget alternativ måde.

Legedag for 17.000 medarbejdere De pendlere, der dagligt kører ad Vejlevej mellem Billund og Vandel, har gennem de seneste uger dårligt kunnet undgå at bemærke, at der i det grønne område mellem Vejlevej og Kornmarken er blevet gjort klar til Lego Play Day.



Massevis af telte er blevet rejst, og det blev nødvendigt, da vejrguderne denne fredag valgte at belønne Billund med et par ordenslige regnbyger.



Det er ikke kun i Billund, at Legos ansatte denne dag har brugt dagen på at lege. Sådan er det over hele verden, og det er derfor 17.000 Lego-ansatte, der har suspenderet arbejdsdagen for i stedet at lege.

Jørgen Søgaard (t.h.) og hans kolleger gik engagerede til opgaven, hvor der skulle bygges en togbane, så en mængde klodser på kortest mulige tid kunne blive transporteret ned i den modsatte ende. Foto: Alex Hermann

Laver klodser - bygger ikke med dem Per Guldager og Kristian Grarup er godt nok nogle af de Lego-ansatte, der til tider har klodserne fysisk mellem hænderne. De arbejder nemlig i støberiet, hvor de udskifter de forme, der laver legoklodserne. Men de bruger dem nu sjældent, som det var tilfældet fredag. - Vi leger aldrig med klodserne, vi laver dem kun. Vi sidder nogle gange med dem i hånden, men vi bygger ikke med dem. Det er kun derhjemme, og der kan jeg dårligt nok få lov til det længere, for børnene vil selv, griner Kristian Grarup, mens han leder efter den næste klods til byggeriet. De synes begge særdeles godt om det arbejdsprogram, som ledelsen har lagt denne fredag. At lege er ikke spor kedeligt - og at lege med legoklodser er slet ikke - hvilket stemningen rundt om det lille bord afslører. Stemningen fortæller dog også, at det sociale aspekt tæller ganske meget i det samlede billede. - Det er et ret socialt arrangement, for man kommer til at snakke sammen og hygge sig på kryds og tværs og møde nogle gamle kolleger, fortæller Per Guldager.

Lego Play Day handler om at lege - men ikke nødvendigvis udelukkende med legoklodser. Medarbejderne stødte i løbet af fredagen på mange ting, der ikke direkte handlede om Lego - som her, hvor en masse legetøjsfigurer er hoppet ind i en stor isklump. Foto: Alex Hermann

Legoklodserne skulle flyttes I teltet ved siden af er der fuld fart over feltet for Jørgen Søgaard og en gruppe af hans kolleger. - Vi skulle bygge en bane og sætte et tog på, og så skulle vi flytte alle klodserne ned i den anden ende hurtigst muligt, fortæller Jørgen Søgaard, der har et kvart århundrede bag sig som medarbejder i Lego og i dag arbejder med færdiggørelsen af emballagen til legoklodserne. At bygge sådan en bane med duploklodser var tilsyneladende en udfordring, for terrænet bød både på bakker og floder, og dem skulle jernbanen selvsagt hen over. Men det lykkedes, og i løbet af seks minutter var alle klodser flyttet - til stor tilfredshed for Jørgen Søgaard og kollegerne, der lod til at gå op i legen, som var det VM-finalen i fodbold. - Det er en hyggelig dag, hvor folk går rundt mellem hinanden, og man møder mange folk, man ellers ikke ser. Det er alletiders, siger Jørgen Søgaard. Får I noget fagligt ud af sådan en dag, eller er det nærmere at betegne som en halv fridag? - Vi får snakket en del, men det handler mest om at have det sjovt. Til hverdag løber vi rimeligt stærkt, så det er rart, at man også kan have det sjovt, lyder det ærligt fra Jørgen Søgaard.