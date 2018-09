Alt udsolgt til håndboldstævne i Magion

90 frivillige

- Stævnet er et overnatningsstævne, og ved at holde deltagerantallet på omkring de 1000 kan overnatningen klares i nærområdet. Der vil blive overnattet på erhvervsgymnasiet, gymnasiet, 10. klassecentret, Lynghedeskolen afd. Søndre, og i børnehaven Grindsted Syd i Tingparken. Ligeledes vil alle måltider blive serveret i Magion så vi kan med stolthed bryste os af, at vi har nogle unikke rammer, hvor næsten alt er indenfor gåafstand, oplyser Henrik Risager.

For at kunne afvikle et sådan stævne er der en del logistik, der skal gå op. Der skal bruges ca. 90 frivillige til at dække vagter bl.a. til måltidsservering, nattevagter og skoleopsyn, og her trækker stævneudvalget på de forældre, der har børn i håndboldklubben.