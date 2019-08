Alle medarbejdere får kursus i førstehjælp på Hejnsvig Skole

Hejnsvig: Alle medarbejdere ved Hejnsvig Skole får inden skolestart et førstehjælpskursus. Det er skolebestyrelsen og skoleledelsen på skolen, der i samråd har besluttet at sætte særligt fokus på førstehjælp.

To instruktører fra Røde Kors står for undervisningen, som også indeholder gennemgang af undervisningsmateriale i forhold til skolens elever.

- Det er vigtigt for os, at skolens personale er godt klædt på til at kunne yde førstehjælp, hvis eller når der bliver brug for det - enten i arbejdstiden eller i øvrigt. Det giver forhåbentlig også en god tryghed for både elever og deres forældre at vide, at alle medarbejdere på skolen har førstehjælpskursus, siger skoleleder Steen Møller, der således også giver alle pædagogiske medarbejdere et indblik i tilgængeligt undervisningsmateriale.

- Så har vi de bedste forudsætninger for at kunne leve op til vores undervisningsforpligtelse vedr. førstehjælp, siger Steen Møller.