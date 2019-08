Alle idéer skal på bordet: Projekt unge- og kulturhus går i gang i efteråret

Unge- og kulturudvalget har netop godkendt følgende ambition for det nye hus:"Projekt Musikcentralen skal være en unik kultur- og fritidsramme i Grindsted - midt i Campus. En ramme, der kan rumme den formelle fritid, herunder ungdoms- og kulturskolens tilbud og foreningsaktiviteter, den uformelle fritid i form af et miljø for, med og af de unge, et kulturhus og undervisningsrammer for primært Lynghedeskolen afd. Søndre. Rammer, der eksempelvis kan bruges til koncerter, undervisning, foredrag, åbenskoleforløb, tilbud, arrangementer og som et mødested."

16 millioner til huset

Der er samlet set sat 16 millioner kroner af til et nyt unge- og kulturhus i Grindsted. Billund Kommune bidrager med otte millioner - og den danske stat kommer med resten.

Det var den lokale folketingspolitiker Anni Matthiesen (V), som havde succes med at få idéen om et ungehus på finansloven for i år. Argumentet, som overbeviste finansministeren om at sende penge til Grindsted, var, at der er behov for et bredt udvalg af fritidsaktiviteter i byen, hvis det skal lykkes at beholde de unge i byen, så for eksempel de to gymnasier kan overleve.

Forventningen er, at der i løbet af januar eller februar kan ligge et forslag klar til det nye hus, som politikerne kan godkende. Holder det, kan spaden til det nye byggeri formentlig sættes i jorden engang i foråret 2020.

- Vi vil rigtig meget gerne i gang, siger Stephanie Storbank.