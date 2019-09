Alle Lego-ansatte skal bruge fredagen på at lege

Alle Legos medarbejdere hiver fredag en arbejdsdag ud af kalenderen for at lege.

For de mange medarbejdere i Billund kommer dagen til at foregå på det store område mellem Kornmarken og Vejlevej. Her har der i den seneste uges tid været gang i arbejdet med at få rejst de nødvendige telte, så medarbejderne i tilfælde af regnvejr kan sidde og lege uden at blive våde.

De 4000 Lego-medarbejdere, der har deres daglige gang i Billund, har lige som kollegerne i resten af verden, hevet en arbejdsdag ud af kalenderen for at deltage i Lego Play Day. Det handler i al sin enkelthed om, at arbejdsdagen er suspenderet, og at medarbejderne i stedet skal bruge al deres tid på at lege.

Fri leg

Pladsen åbner for de 4000 Lego-medarbejdere klokken 9, og efter en velkomst vil der fra klokken 9.30 og frem til omkring klokken 14 være fri leg for de mange ansatte.

Her får de muligheden for at komme igennem fem legezoner; fysisk, kreativ, emotionel, kognitiv og social.

Det er fjerde gang, at Lego hiver en dag ud af kalenderen for at invitere til legedag. For tre år siden foregik det i parkeringshuset på Højmarksvej, mens det nu er tredje gang, at området ved Kornmarken bliver taget i brug.

Lego har tidligere forklaret, at det bliver betragtet som en god investering i fremtiden, at alle medarbejdere bruger en dag på virksomhedens fælles formål - at få flere mennesker til at lege.