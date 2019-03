Allans skraldepatrulje har udsolgt: Mange vil være med til at samle skrald

- Jeg har fået mange henvendelser, nok mindst 20, fra folk, der i forvejen samler skrald. Folk, som altid har en pose med, når de går tur, og som bare selv sørger for at skaffe det af vejen.

- Det er lidt overvældende, men det viser jo, at mange er optaget af det her, siger Allan Rasmussen, som også har fået en anden glædelig overraskelse, siden han satte gang i initiativet:

Billund Kommune: Allan Rasmussens initiativ med frivillige skraldesamlere har været en overvældende succes. Alle 50 gribetænger og gule veste er delt ud til indsamlere i hele kommunen. Facebooksiden Naturens hånd har nu 87 medlemmer, og i flere byer i Billund Kommune er der nu nogen, der står for at udlevere gribetænger og veste.

Allan Rasmussen holder i forbindelse med den landsdækkende affaldsindsamlingsdag den 31. marts et lille træf i Anlægget i Grindsted fra klokken 10.Her kan man få en kop kaffe og et rundstykke, snakke med andre frivillige, være med til naturbingo og geocaching og i det hele taget bare hygge sig sammen med andre. Man kan også få udleveret en gribetang og en vest den dag.

Han har netop lavet en aftale med Park og Vej om, at der kommer særlige skilte op de steder, hvor Naturens hånd-folkene har fået lov til at sætte deres sække med henkastet affald. Det drejer sig indtil videre om cirka 30 sække, som Park og Vej-folkene samler op på den tur, de i forvejen kører.

- I Sdr. Omme er der ved shelterpladsen en skraldespand, som man må sætte sit indsamlede affald ved. Jeg kørte selv derhen med nogle sække forleden og blev straks stoppet af en mand på cykel, der lige ville vide, hvad jeg havde gang i, og om jeg bare læssede mig eget affald af der. Det samme har andre fra Naturens hånd været ude for ved Engsøen. Men når man så siger, hvem man er, og at man har en aftale med kommunen, så synes folk, at det er fint, fortæller Allan Rasmussen.

Fordelen ved at være med i projekt Naturens hånd er dog, at man så har lov til at stille sine sække med indsamlet affald ved nogle af de kommunale skraldespande. Det har dog også givet hævede øjenbryn.

Vestre skole

En af de gode historier om skraldeinitiativet er Vestre Skole, hvor en af de frivillige har samlet rigtig meget skrald op. Siden har skolen selv taget initiativ til at komme skraldet til livs.

- Det er et smukt eksempel på, at folk tænker over det her, og at det bliver "in" at samle op, siger Allan Rasmussen.

Han peger desuden på, at hans initiativ har et fint samarbejde med Park og Vej, som nu skaffer flere gribetænger og veste samt sørger for, at der kommer en skraldespand op mellem Vestre Skole og Shell i Vestergade.