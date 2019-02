Grindsted: Allan Witte har 25 års jubilæum torsdag 14. februar hos Dupont Nutrition Biosciences i Grindsted.

I 1992 flyttede Allan Witte, som er uddannet industrielektriker, med sin kone til Grindsted, og han besluttede sig for at læse til stærkstrømstekniker.

Efter endt uddannelse i januar 1994 søgte han job som elektriker i el-nymontage og startede 14. februar 1994 på Grindsted Products A/S som elektriker. Allan Witte har haft en række stillinger internt på Grindsted Products A/S. I 2013 blev han færdig med sin lederuddannelse og er i dag ansvarlig for 13 elektrikere og fire lærlinge.

Allan Witte er meget pligtopfyldende og betegnes som en meget loyal, vellidt, samarbejdsvillig og respekteret person.

Privat er Allan gift med Marianne, og de har to voksne børn. Fritiden går med rejser, og så kører han motorcykel hver mandag med gutterne.