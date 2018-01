Alkohol og stoffer: Flere og flere kommer i misbrugsbehandling

Antallet af borgere fra Billund Kommune, der er i rusmiddelbehandling, er stigende. Det er vigtig at tale om alkoholforbruget, lyder det i to kampagner.

- Så der er gang i butikken, men i Billund Kommune vil der statistisk set ud fra landstallene være cirka 500 børn, som vokser op i familier, hvor der drikkes for meget, og der er over 500 voksne, som har et behandlingskrævende forbrug, men som ikke er i behandling, siger Michael Ries, leder af Nærbehandlingen.

Flest er i behandling for alkohol, og derfor håber kommunens behandlingstilbud, kaldet Nærbehandlingen, at man nu kan bruge det generelle sundhedsfokus i januar på at få borgerne til at snakke alkoholvaner.

De to rusmidler er årsagen til, at flere og flere kommer i misbrugsbehandling i Billund Kommune.

Da Nærbehandlingen startede op i 2013, havde man i det første år 69 borgere i et behandlingsforløb. Sidste år var det 109 borgere. De to største rusmidler var alkohol med 56 forløb og hash med 36 forløb. Forløbene er individuelle og kan vare mellem alt fra under en måned til over et år. I snit er cirka 60 borgere i behandling på et givent tidspunkt.

Råd: Tal om alkohol

Nærbehandlingen er derfor hoppet på to kampagner her i januar. Hvid Januar fra Sundhedsstyrelsen samt Hope.dk fra Alkohol & Samfund og Tryghedsfonden. Formålet? At i det mindste få folk til at tale om alkoholvaner og ultimativt at bryde med et eventuelt misbrug ved at tage kontakt til et behandlingssted.

- Tallene er bekymrende. Derfor bliver vi nødt til at tale om det. Det er det første skridt. Det er ikke alkoholikeren, der kan definere, hvornår det er et problem. Det er omgivelserne, siger Michael Ries.

- Det er især vigtigt med italesættelse, når det handler om, hvad voksnes rusmiddelmisbrug gør ved vores børn. Børn lærer af os voksne. De lærer, at det de ser, er normalt, og hvis de ser, at det er normalt at drikke alkohol og være fuld, så er det også sandsynligt, at de havne dér, tilføjer lederen.