Aldibygningen får nyt liv som loppesupermarked: Kom, lad os sælge dine lopper

Niels Klit Hansen, der er uddannet i butik og blandt andet har arbejdet i Løvbjerg i Varde, er i gang med at lave en hjemmeside og en Facebookside til den nye butik. Booking vil på sigt foregå via hjemmeside, telefon eller nede i butikken, men indtil videre kan dette gøres privat til initiativtageren.

Grindsted: Snart er der igen liv i Aldi-bygningen på Nørre Torv. Det er Niels Klit Hansen, der per 1. april vil åbne et loppesupermarked efter det koncept, som er kendt fra andre byer: Lej reolplads og lad butikken stå for salget af dine brugte varer.

Lige nu har han ikke andet arbejde, så han håber, at det nye loppesupermarked får så stor omsætning, at han kan leve af det.

Lige nu har Niels Klit Hansen travlt med at bygge de store reoler, som kundernes varer skal udstilles på. Han vil selv passe butikken, som holder åbent alle dage - og på sigt måske ansatte nogle unge til at hjælpe i ydertimerne.

Liv i midtbyen

Aldi-bygningen er en af flere store bygninger, som har stået tomme et års tid: Både Aldi og Rema er flyttet ud til det nye supermarkedscentrum i Vestergade, hvor Fakta lige lige nu står tom.

Der har det seneste år været mange ønsker for, hvad der skal ske i de tomme bygninger, men først nu med Niels Klit Hansens initiativ sker der noget.

- Jeg kan selv lide at gå på loppejagt, og så så jeg den tomme bygning og tænkte: Hvorfor ikke bare springe ud i det? Nu håber jeg, at jeg kan være med til at få endnu mere liv til Grindsted midtby, og at Grindstedborgerne vil bakke op, siger han.