Akut mangel på børnepassere: Stordagpleje indrettes i Billundcentret

Grindsted: Når maj bliver til juni, vil man samtidig kunne finde en ny stordagpleje i Billundcentret.

Det er en akut mangel på dagplejere i Billund by, som gør, at politikerne har valgt at oprette det nye - omend midlertidige - tilbud i centret.

Helt konkret mangler man at finde tre dagplejere for at kunne få plads til de børn, som er på venteliste til dagplejen fra juni og resten af året ud. Det er trods flere forsøg ikke lykkedes at finde kvalificerede dagplejere.

Eftersom kommunen har en forpligtigelse til at henvise forældrene og deres børn et sted, skulle der gøres noget. I stedet for at sende børnene ud af byen til dagplejere i andre byer, som var alternativet, har man altså besluttet at oprette sit eget tilbud.

Lokalerne, der bliver taget i brug i Billundcentret, er en tidligere børnehave. Derfor er der både egen indgang, legeplads og inventar klar til stordagplejen.