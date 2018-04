Aktivitetsdag skal skabe dynamik i Filskov

Filskov: For at holde dampen oppe under den positiv udvikling i Filskov har Filskov Kontaktudvalg sat gang i en proces omkring den videre udvikling i Filskov og omegn.- Den 10. marts holdt vi et møde med repræsentanter fra erhvervslivet, foreningslivet, vores institutioner og den yngre generation. Det var et fantastisk møde, fortæller formanden for kontaktudvalget, Johan Andersen, i en pressemeddelelse.Nu følger en aktivitetsdag og workshop for hele familien lørdag 21. april. Af hensyn til planlægningen ønsker man tilmeldinger på mjt@landdistriktshuset.dk senest 17. april. /exp