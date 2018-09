Aktiv Leg bøvler med alt for meget bureaukrati

Når politikerne på Christiansborg tager initiativer for at hjælpe erhvervslivet, så man hos Aktiv Leg gerne, at afbureaukratisering blev prioriteret højere end eksempelvis skattelettelser.

Hejnsvig: Alle virksomheder bruger i et eller andet omfang tid på papirarbejde. Hvis politikerne på Christiansborg for alvor vil gøre noget for at hjælpe især de mindre virksomheder, kan de passende sørge for at mindske det enorme bureaukrati, som mange ligger og slås med i hverdagen.

Det mener i hvert fald Erik Poulsen, grundlægger og indehaver af Aktiv Leg, som producerer redskaber til legepladser. Som eksempel nævner han, at en byggetilladelse til en legeplads let tager tre måneder at få i hus - og det ændrer ikke noget, at der i forvejen har ligget en legeplads på det samme areal, hvor en ny skal skyde op.

- På en skole er arealet i forvejen lagt ud til legeplads. Så behøver man vel ikke andet end at meddele, at man sætter nogle nye legeredskaber op, så kommunens legepladsinspektør kan komme ud og tjekke dem, lyder det med et suk fra Erik Poulsen.

- Hvorfor skal man søge byggetilladelse til at nedtage og opstille nye legeredskaber ved skoler og børnehaver, og kan det passe, at det samtidig skal tage omkring tre måneder at få en tilladelse, spørger Erik Poulsen.