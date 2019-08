Akademi i Billund vil lære børn kreativitet

Mandag 2. september begynder et nyt forløb af Our World Academy i CoC Playful Minds i Billund. Det henvender sig til 10-15-årige og lærer gennem dialog og leg deltagerne at få idéer og finde løsninger sammen med andre.

Billund: Our World Academy i Billund indleder mandag 2. september et nyt seks dages forløb, hvor børn kan lære at tænke kritisk og kreativt.

Det er CoC Playful Minds, der inviterer børn og unge i alderen 10-15 år til Our World Academy, som er et forløb, hvor deltagerne lærer at tage ejerskab og reflektere sammen med andre.

Forløbet strækker sig over seks mandage. Hver af de seks workshops tager udgangspunkt i et af FN's verdensmål.

- Vi forsøger at lære børnene at forholde sig til sig selv, til hinanden og til verden ved at tænke kritisk og kreativt. Det er nemlig et godt grundlag for at handle som verdensborger og skabe engagement omkring sig. På Our World Academy arbejder vi sammen med børn og unge om, hvordan deres handlinger og idéer kan være med til at mindske klimaforandringer eller andre udfordringer, som verden står overfor, fortæller Cecilie Tang-Brock, programleder hos CoC Playful Minds i en pressemeddelelse.

Hver workshop vil bestå af lege, filosofiske dialoger og besøg fra en relevant fagperson, som passer til dagens tema. Af temaer, der skal arbejdes med, er blandt andet bæredygtig energi, ulighed, rettigheder og muligheder, sundhed, trivsel og velfærd.

Det er gratis at deltage i Our World Academy. Tilmelding er nødvendig via hjemmeside www.cocplayfulminds.org.