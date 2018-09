Aftale gavner unge i Hejnsvig

Hejnsvig: Sportens venner i Hejnsvig står bag sponsoraftalen med OK og Dagli'Brugsen, og tre foreninger nyder godt af deres arbejde. Det er Hejnsvig IF, Hejnsvig Badmiontonklub og De Grønne Spejdere.

- Vi bruger vores part af sponsorpengene på vores ungdom, fortæller kassereren for Hejnsvig IF, Mads Kragh.

- Det er blandt andet med til at holde vores kontingent nede, så alle kan være med. Et højt kontingent holder måske nogle væk, så derfor yder vi støtte til det formål. Vi bruger også penge på at uddanne vore trænere og så støtter vi afslutninger for børnene i de forskellige afdelinger, fortsætter han.

Mads Kragh er glad for samarbejdet med Dagli'Brugsen, der støtter foreningen ved alle lejligheder.

Det kan godt betale sig at tanke hos Dagli'Brugsen i Hejnsvig. Det er her Sportens Venner i Hejnsvig for sponsorkroner fra. I år er det blevet til næsten 22.000 kr. Pengene fordeles til de tre foreninger.

Pengene har OK's kunder sparet op til klubben ved at tanke på deres OK Benzinkort.