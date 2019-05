Ærgerlig DF-formand: Vi må op på hesten igen

Sådan endte valget i Billund Kommune (ændring i forhold til valget i 2014 i procentpoint i parentes).Venstre: 34,4 procent (+6,6).Socialdemokratiet: 20,2 procent (+5,0).Dansk Folkeparti 18,1 procent (-14,2).Radikale Venstre: 6,7 procent (+3,5).SF: 5,9 procent (+0,7).Konservative Folkeparti: 4,6 procent (-5,0).Liberal Alliance: 3,3 procent (+0,7).Folkebevægelsen mod EU: 2,9 procent (-1,2).Enhedslisten: 2,7 procent (stillede op for første gang).Alternativet: 1,3 procent (stillede op for første gang).Stemmeprocenten i Billund Kommune var på 63,43 procent (12.009 vælgere) mod 50,87 i 2014.

Fremgang i medlemstal

Hun mener ikke, at der er nogle lokale hændelser eller årsager til, at Dansk Folkeparti her i området er gået så kraftigt tilbage.

- Vi har gjort, hvad vi plejer, når der er valg. Vi har været ude og oplyse om vores politik og hænge plakater op, og vi har ikke oplevet tilbagegang i medlemstallet. Tværtimod har vi oplevet fremgang. Ikke voldsom, men der er lidt indmeldelser, og vi har ikke rigtigt nogle udmeldelser. Så jeg kan ikke se andre forklaringer, end at det er den landsdækkende tendens, der også spiller ind her, siger Laila Poulsen.

På landsplan er der blevet peget på, at partiets spidskandidat i 2014, Morten Messerschmidt, scorede et imponerende højt stemmetal, men at selv samme Messerschmidt undervejs i valgperioden er blevet indblandet i sager, der ikke har gjort noget godt for Dansk Folkepartis brede omdømme.

Dermed får partiet kun ét mandat i Europa-Parlamentet, hvor valget i 2014 gav hele fire mandater til Dansk Folkeparti.