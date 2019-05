Æresprisen gik til arbejdshestene bag Naturrum Sdr. Omme

Billund Kommune: Bestyrelsen bag Naturrum Sdr. Omme, Danmarks flotteste spejderhytte, fik onsdag aften den største pris, da Billund Kommune holdt sports- og kulturgalla.

462 personer var med til festen, der i år var ændret, så man også kunne hædre kulturelle præstationer - ikke kun sportslige, som det ellers har været en tradition i kommunen gennem flere år.

Den største pris, hædersprisen, havde derfor skiftet navn til ærespris, og den gik da også netop til kulturområdet med valget af bestyrelsen bag Naturrum Sdr. Omme.

- Naturrum Sdr. Omme udspringer af en drøm om en ny attraktiv base for natur og friluftliv. Bestyrelsen har med stor fokus og engagement samt masser af frivillig tid realiseret et spektakulært byggeri til en værdi af 8 millioner kroner. Hermed har Sdr. Omme Spejderne og mange andre foreninger fået et unikt sted for eventyrlige naturoplevelser. Bestyrelsen bag dette projekt fortjener stor anerkendelse for, at projektet nåede i mål og fejrede indvielsen den 11. maj 2019, lød det i indstillingen fra Kultur- og Fritidsrådet, der valgte vinderen.

I bestyrelsen sidder: Torben Madsen, Lisbeth Arvad, Peter Sørensen, Jens Peter T. Sørensen, Lenni Andersen, Egon Lundt, Joan Skaarup Bindesbøl og Martin Juhl Tronborg.

Sidste års vinder af prisen var paracykelrytter Michael Jørgensen.