Ændrede støtteregler skubber biogasanlæg ved Grindsted

Sagen kort

Firmaet Combigas ønsker at opføre et stort biogasanlæg, Billund Biogas, ved siden af Billund Energi & Vand på Grindsted Landevej.Politikerne har godkendt, at der udarbejdes landzonetilladelse og VVM-redegørelse. Der vil være nabohøring i forbindelse med landzonetilladelsen, og der vil være en otte ugers offentlighedsfase. Ifølge Billund Kommune vil der være rig mulighed for at blive hørt i forbindelse med sagsbehandlingen.I Kolding og Esbjerg er to tilsvarende projekter opgivet på grund af naboprotester.