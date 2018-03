Ældreminister fremlagde regeringens politik i Filskov: Friplejehjemmet er kendt for gode værdier

Ældreminister Thyra Frank (LA) på rundtur på Filskov Friplejehjem. Stedet er kendt for at have nogle værdier, som ministeren sætter pris på, og derfor var det her, regeringens nye visioner for ældreområdet blev fremlagt. Foto: Martin Ravn

Ældreminister Thyra Frank (LA) havde valgt, at Filskov Friplejehjem skulle være stedet, hvor regeringens nye visioner på ældreområdet blev fremlagt.

Filskov: De ældres selvbestemmelse skal styrkes, der skal være bedre plads til de pårørende, alle skal have adgang til fællesskabet, og der skal være mere nærvær ved livets afslutning. Det er regeringens nye politiske visioner for ældreområdet. Fredag eftermiddag blev de nye visioner fremlagt til offentlig debat, og det foregik på Filskov Friplejehjem, hvor ældreminister Thyra Frank (LA) var på besøg. Her fik både beboere på plejecentret samt pårørende og andre interessenter fra lokalområdet mulighed for at drøfte ældrepolitik og i særdeleshed de nye visioner med ministeren. Visioner, som ministeren finder væsentlige for fremadrettet at kunne tilbyde en værdig ældrepleje. - Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti sikret et markant løft af ældreområdet, og vi vil følge området tæt. Men uanset hvor mange penge vi tilfører, så er retningen og værdierne vigtige for, hvordan kommuner og ledere prioriterer, og for hvordan medarbejdernes tilgang er i forhold til den enkelte borger, sagde Thyra Frank.

Kunne være andre steder Ministeren havde rosende ord til overs for Filskov Friplejehjem, og det var netop en af årsagerne til, at det lige præcis var i Filskov, at regeringens visioner blev fremlagt. - Det kunne også have foregået mange andre steder, men Filskov Friplejehjem er blevet valgt, fordi det er et plejehjem, som er kendt for at have netop de værdier, som jeg synes er rigtig vigtige, sagde Thyra Frank.