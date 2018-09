Ældreidrætten klar til ny sæson

Billund: - Har du ikke tid til motion nu, skal du afsætte tid til sygdom senere.

Under dette slogan slår ældreidrætten atter dørene op til en ny sæson, som indledes torsdag 6. september klokken 9.25, hvor deltagerne samles til fælles kaffebord, inden det går løs på halgulvet.

Alle aktiviteter foregår i Billund Idrætscenter på torsdage fra klokken 9.45 til 11.45. Sæsonen slutter 11. april 2019, og i skolernes ferier er der ingen aktiviteter.

Den sidste torsdag i måneden er der fællesspisning. I sidste sæson var der rigtig god tilslutning, så det håber bestyrelsen kan forsætte i den kommende sæson.

Inden de egentlige aktiviteter går i gang, er der fælles opvarmning med gymnastik, som ledes af ældreidrættens instruktør, Bodil Gerster. Derefter er der mulighed for at spille bedstevolley, badminton, bordtennis, bob samt flere andre spil, men så sandelig også tid hyggeligt samvær. Der er også mulighed for at cykle og bruge motionsredskaber.

Der tilbydes også stolemotion på Lindegården. Her er den nye sæson 7. september til 12. april 2019. Der tilbydes en times motion fra 9.30 til 10.30. Her leder Else Lykke deltagerne igennem flere øvelser, der i hovedtræk indeholder en grundig bevægeligheds - og muskeltræning. Ligeledes er der speciel fokus på balance, så deltagerne bedre kan klare hverdagens udfordringer.