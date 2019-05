Ældre skal ikke længere stå sidst i køen til pengene i Billund

Politikerne vil have bedre overblik over økonomien på ældreområdet. En ny model skal sikre, at området ikke automatisk står bag børn og skoler i køen til penge, og at der tænkes mere i forebyggelse.

Billund Kommune: Når der i dag deles ud af de kommunale skatteindtægter, står børnehaver og skoler populært sagt først i køen. Det skyldes, at man i Billund Kommune har en såkaldt tildelingsmodel inden for de to områder. Det er kort fortalt en teknisk model, som fortæller politikerne, hvor mange penge børnehaver og skoler bør modtage i forhold til antallet af børn. Pengene, der efterfølgende er til overs, kan politikerne så bruge på andre områder, herunder ældre og plejehjem. Det skal være slut nu. Det mener i hvert fald voksenudvalget, som har ansvar for ældreområdet. Politikerne har netop sat forvaltningen i arbejde med at lave en tildelingsmodel for ældreområdet, så man også her har bedre overblik over, hvor mange penge området bør modtage i forhold til antallet af syge og ældre. Det betyder ikke nødvendigvis, at der snart er flere penge på vej til ældreområdet. For selvom modellen skulle vise, at ældreområdet har brug for flere penge, er der naturligvis ikke flere penge i kommunekassen af den grund. - Vi får ikke flere penge af at lave en model, men så får vi en fornuftig debat om hele kommunen. Er det så alle tre områder, vi filer lidt på, hvis der ikke er råd til det hele, eller skal det måske være ældreområdet det ene år og børneområdet eller skoleområdet det næste år, siger Robert Terkelsen (V), formand for voksenudvalget.

Tildelingsmodel En tildelingsmodel sikrer, at serviceniveauet forbliver ens på et område.For eksempel er det en tildelingsmodel på børnepasnings- og skoleområdet. Det betyder, at stiger børnetallet, stiger tildelingerne og omvendt, når børnetallet er faldende.

Mere forebyggelse Formanden mener desuden, at modellen vil hjælpe politikerne med at se mere langsigtet på ældreområdet og sætte gang i forebyggende initiativer. - Modellen vil uden tvivl vise, at om 10 år skal ældreområdet tilføres en masse penge, fordi der bliver flere ældre. Så kan vi få en debat om, hvad vi kan sætte i værk for at undgå det. Man kunne for eksempel forestille sig, at modellen ville vise, at hvis vi investerede i et dagcenter for hjemmeboende pensionister, hvor man kunne få mad, bad og et hvil, at folk kunne bo længere tid i eget hjem. Det ville betyde, at vi ikke skulle bygge flere plejeboliger. Det ville være en besparelse på langt sigt, siger Robert Terkelsen. Modellen forventes at ligge klar til vedtagelse af byrådet til september.