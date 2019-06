Ældre Sagens frivillige skubbere og gå-med-venner

Billund: Hver mandag formiddag møder et hold frivillige "skubbere" op ved Billund Plejecenter for i en times tid at tilbyde de beboere/brugere, der ønsker det, en tur rundt i byen enten i kørestol eller sammen med en "gå-ven". Aktiviteten er en del af Ældre Sagens tilbud, og der er sat skub i skubberiet blandt andet takket være en donation på 10.000 kroner, som den lokale afdeling af GF Forsikring har bidraget med. Forsikringsselskabet har lagt vægt på, at beløbet skal tilgodese beboernes behov og ønsker. Der er anskaffet ekstra kørestol, så det er muligt at tilbyde tur til flere beboere/brugere, der lyst til at komme med, lyder det i en pressemeddelelse fra Ældre Sagen.

Skubbeholdet har også arrangeret en hyggeeftermiddag på plejecentret med musikalsk underholdning, og så længe midlerne slår til, vil det være muligt at gentage succesen.

En tur ad Skulpturstien eller rundt i Ediths Have er oplagte ruter i godt vejr, mens Billund Centret eller Lego House er til regnvejr. GF Forsikring har også sponsoreret et antal regnslag, så der er mulighed for at skubbe i fugtigt eller blæsende vejr.

Skubbeholdet har endvidere fået en aftale med Legoland, så ture rundt i parken kan finde sted på tidspunkter uden for højsæsonen, hvor alle har mest ud af besøget.